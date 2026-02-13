A Coruña construirá "próximamente" la primera área biosaludable de la Urbanización Valaire

A Coruña iniciará "próximamente" la construcción de la primera área biosaludable y de calistenia de la Urbanización Valaire. El objetivo del ayuntamiento con estas obras es ampliar las equipaciones públicas

Este espacio, concebido para fomentar la práctica deportiva y la actividad física al aire libre, estará situado entre la calle Praga y la avenida de Nueva York, donde se adecuará un pequeño área de juegos infantiles (infrautilizada actualmente) para habilitar las nuevas equipaciones.

La Urbanización Valaire dispone actualmente de varios parques infantiles y otras áreas de juegos esparcidas por la zona, como las que están junto a las calles Múnich, Oporto y Maastricht.

"Atendiendo a los informes técnicos municipales, uno de los espacios en los que se detectaron elementos en desuso fue el de la calle Praga y, en este sentido, entendemos que se puede aprovechar esta superficie pública con el objetivo de dar respuesta a otras necesidades de las y de los vecinos", señaló la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

La edil también destacó la concepción intergeneracional de este espacio, ya que la incorporación de las equipaciones biosaludables, pensadas para fomentar el envejecimiento activo, son empleados habitualmente por personas en edades más avanzadas.

La previsión inicial es que las equipaciones del área biosaludable y de calistenia lleguen, aproximadamente, a finales de marzo. Esto marcará el punto de partida de las actuaciones, que incluirán la retirada de los juegos existentes, el movimiento de tierras y, ya con posterioridad, la instalación de equipaciones y mobiliario urbano y cerramientos.

Si las condiciones meteorológicas fueren favorables para el desarrollo de los trabajos, las obras durarán un mes. La inversión será de casi 50.000 euros.

Además, en esta zona, el ayuntamiento tiene previsto renovar la iluminación en la avenida de Nueva York y en las calles Sofía y Oporto.