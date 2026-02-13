Ofrecido por:
El Colegio de Abogados de A Coruña convoca elecciones para renovar cinco cargos de su junta
El 11 de marzo se celebrará la votación para los puestos de Diputado 1º, Diputado 2º, Diputado 3º, Contador y Bibliotecario
El Colegio de Abogados de A Coruña celebrará el próximo 11 de marzo elecciones para la renovación parcial de su Junta de Gobierno. En esta convocatoria se procederá a la elección de cinco cargos -Diputado 1º, Diputado 2º, Diputado 3º, Contador y Bibliotecario- cuyos mandatos finalizan conforme a los plazos establecidos.
Se han presentado dos candidaturas conjuntas a estos cargos, proclamándose los siguientes candidatos:
- Para Diputado 1º: Don Miguel Orantes Canales
- Para Diputado 2º: Don Antonio Arsenio Iglesias Vázquez
- Para Diputada 3º: Doña Susana López González
- Bibliotecaria: Doña María Lucía Silvoso Fuentes
- Contadora: Doña Vanessa Amarelle Guillín
- Para Diputado 1º: Don Alfredo Losada Suárez
- Para Diputada 2º: Doña Asunción Fieira Busto
- Para Diputado 3º: Don Agustín Luis Romay Sánchez
- Para Bibliotecaria: Doña Lydia María Bouzas Rodríguez
- Para Contadora: Doña María Esther García Silva
La votación tendrá lugar en la Sede Colegial de Federico Tapia, 11 bajo. Las urnas se abrirán a las 10 horas y se cerrarán a las 18 horas. Podrán ejercer su derecho a voto los colegiados ejercientes y no ejercientes.