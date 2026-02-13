Los bomberos sofocan un incendio en la Facultad de Terapia Ocupacional de la Universidade de A Coruña

Los bomberos sofocan un incendio en la Facultad de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña UDC

Los bomberos de A Coruña han tenido que desplazarse esta mañana hasta la Facultade de Terapia Ocupacional de la Universidade da Coruña para sofocar un incendio originado en el interior del despacho de un profesor. En el momento del suceso, solo había 12 personas en el interior del inmueble.

El suceso tuvo lugar sobre las 09:00 de la mañana, justo cuando comenzaban las clases. Según el informe de los bomberos, los trabajadores del centro alertaron del fuego tras encontrar, a su llegada al puesto de trabajo, humo en las escaleras y en las zonas comunes, y creen que su origen se encuentra en un despacho.

Hasta el lugar se desplazaron un total de tres dotaciones con ocho bomberos. "A nuestra llegada, localizamos rápidamente el despacho y se sofoca el foco con varios extintores", explican. Posteriormente, procedieron a ventilar todas las instalaciones con el fin de restablecer la normalidad en el centro.

Fuentes de la UDC han concretado que el origen del fuego está en la pantalla de un ordenador, que ardió quemando la mesa. "El alcance del incendio es mínimo", señalan las mismas fuentes, que indican que los daños más grandes los ha producido el humo.

Precisamente, el despacho tiene mucho hollín como consecuencia del incendio, por lo que será preciso ventilar a lo largo de toda la jornada el edificio. "Como hasta miércoles no hay docencia, creemos que para entonces estará normalizado", concluyen.