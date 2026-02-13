Alerta roja en Betanzos (A Coruña) por crecidas en el río Mendo

El Concello de Betanzos ha informado de que Augas de Galicia ha activado el nivel rojo en la estación Mendo-Betanzos, una situación que puede provocar crecidas significativas del río a su paso por el municipio.

Además, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activado el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia, en fase de preemergencia, ante la evolución de la situación meteorológica e hidrológica.

La alerta llega apenas unos días después de que, el pasado 4 de febrero, los ríos Mendo y Mandeo se desbordasen tras varios días de intensas lluvias asociadas a diferentes borrascas.

En aquella ocasión, la subida del caudal coincidió con la pleamar, lo que agravó la situación y provocó inundaciones en varios puntos de la ciudad. Resultaron afectados el Paseo de la Tolerancia, la zona del Carregal y el área comercial del Pasatiempo, así como el parque Pablo Iglesias.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en las zonas próximas a los cauces y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la posible evolución de las crecidas en las próximas horas.