A Coruña seguirá bajo alerta pero con lluvias más débiles

Un hombre, con chubasquero, corre por el Paseo Marítimo de A Coruña en una foto de archivo. M. Dylan – EP

La semana termina en A Coruña con los cielos todavía nublados pero las alertas remitiendo. Este domingo las lluvias regresarán a mediodía, en un día con alerta amarilla por viento tanto en mar como en tierra.

De acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, este será un día de cielos completamente ocultos por las nubes, si bien a lo largo de la mañana se alternarán momentáneamente nubes y claros. Hacia las 14:00 horas regresarán las precipitaciones, que lo harán en forma de chubascos débiles pero se mantendrán constantes hasta la noche.

Las temperaturas oscilarán en valores muy similares a los de los últimos días, entre los 10 grados de mínima y los 14 grados de máxima.

El viento se hará notar, soplando desde distintos puntos a lo largo del día. En la costa, MeteoGalicia activará un aviso amarillo por mar de viento desde las 21:00 horas con rachas procedentes del sur de fuerza 7. En tierra, la alerta es la misma por ráfagas de más de 80 kilómetros por hora desde las 18:00 horas.

Para el lunes la alerta se quedará en el mar con un aviso amarillo por viento del suroeste de fuerza 7 con intervalos de fuerza 8. Será, de nuevo, un día de lluvia constante con algún rayo del sol asomando y temperaturas en torno a los 13 grados.