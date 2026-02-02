La Xunta desvincula los atascos del CHUAC en A Coruña de las obras de acceso

Las retenciones de tráfico registradas en los últimos días en el entorno del CHUAC no están relacionadas con las obras de acceso que ejecuta la Xunta, tal y como señaló la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey en una entrevista reciente.

Según explicó el Gobierno autonómico, esta semana se llevaron a cabo trabajos de reparación en las cubiertas de un aparcamiento privado, una actuación que afectó de forma directa a la fluidez de la circulación en la zona.

Desde el ejecutivo gallego también se apunta a que los embotellamientos recurrentes en los accesos al complejo hospitalario se deben, en parte, al estacionamiento desordenado, una cuestión que es competencia municipal. En este sentido, recuerdan que, pese a las advertencias realizadas desde el propio hospital, el Ayuntamiento no ha regulado el aparcamiento en este entorno sensible.

Para mejorar la movilidad mientras avanzan las obras, la Xunta ha habilitado el acceso desde la AC-10, así como un aparcamiento provisional reservado al personal del complejo hospitalario.

Además, se está estudiando la posibilidad de que el acceso desde la AC-10, actualmente exclusivo para ambulancias, se abra de forma temporal a todos los usuarios del centro, mientras continúan los trabajos en el acceso desde la AC-12.

Durante este fin de semana, además, se han realizado tareas de tala en la zona de acceso desde la AC-12, un paso previo a la demolición del viaducto de entrada al hospital, prevista para la Semana Santa.

Para coordinar esta actuación, responsables de la Xunta mantuvieron reuniones con representantes de la DGT y del Ayuntamiento, con el objetivo de programar las medidas necesarias que minimicen el impacto en el tráfico.

La Xunta subraya que sigue avanzando con la máxima agilidad posible en el proyecto del Novo CHUAC, que se convertirá en uno de los hospitales más modernos y vanguardistas del país.

Esta actuación representa la mayor inversión hospitalaria acometida por el Gobierno gallego, con un presupuesto global que supera los 500 millones de euros.