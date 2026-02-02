El Puerto de A Coruña recibe al velero de mayor capacidad de carga moderno del mundo

El Puerto de A Coruña recibe al velero de mayor capacidad de carga moderno Quincemil

Este lunes el Puerto de A Coruña recibe la escala de un velero bastante singular: el Grain de Sail II. Se trata del velero con mayor capacidad de carga moderno existente en el mundo, con hasta 350 toneladas disponibles.

Una embarcación construida en 2023 por la empresa de alimentación francesa Grain de Sail, con el objetivo de transportar sus materias primas entre Europa y América de una forma respetuosa con el medioambiente, dejando los combustibles fósiles altamente contaminantes derivados del petróleo.

Asimismo, este velero cuenta con 52 metros de eslora, el doble que su hermano mayor, el Grain de Sail, y tiene capacidad para albergar en su interior hasta siete veces más su carga.

El velero llegó al Puerto de A Coruña este 2 de febrero esta mañana, y puede verse desde el Muelle de Batería, al lado de la Fundación MOP.

Según el portal web Vessel Finders, el Grain de Sail II suele operar entre los puertos de Nueva York, en Estados Unidos, y el de Saint Malo en Francia.