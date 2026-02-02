Piden en A Coruña la vuelta del Lecer con una clase abierta: "Non hai programa, nin cartos"

Los trabajadores del Programa de Lecer de A Coruña han impartido este lunes por la tarde una clase diferente en la Plaza de María Pita. Sus alumnos acudieron para mostrarles su apoyo y para recordar que el curso de primavera de 2024 debería haberse inaugurado este mismo 2 de febrero. Además, estos 60 docentes desconocen cuándo recibirán el salario que se les debe.

Docentes y usuarios se reunieron este lunes en la plaza para disfrutar de unas improvisadas clases de historia de la arquitectura de la Plaza de María Pita, un taller de mapas textiles y una clase de canto a la heroína de la ciudad: "Non chores María porque non hai programa, nin cartos. Oes María, intenta axudarnos. No auditorio do Fórum teño quen me queira ben, teño tías, teño primas e amigas tamén...".

Estas iniciativas reivindicativas se producen tras haberse reunido con el Concello da Coruña el 22 de diciembre y, más recientemente, el 15 de enero, sin avances a la vista.

"Hoy tendría que ser el primer día de curso. En condiciones normales, estas actividades llevan funcionando muchísimos años, y es la primera vez que ha habido un parón", señala a Quincemil Charo, una de las docentes que imparte el taller de costura de mapas en el Ágora.

"Es un parón a causa del impago de los salarios de las personas que damos las clases. Por eso decidimos hacer hoy un aula abierta: para decir que queremos continuar y que quienes tienen que arreglar esto lo hagan, para que podamos seguir con nuestro trabajo, porque hay 3.000 usuarios que se están quedando sin clases", añade.

Más de 60 personas trabajadoras están afectadas: 40 están contratadas como fijos discontinuos por la empresa y tienen dos nóminas sin cobrar, mientras que los más de 15 autónomos que forman parte del programa no han ingresado ninguna factura de las aulas impartidas en 2025, con hasta 4.000 euros adeudados por docente.

La situación afecta, por otro lado, a más de 3.000 usuarios que disfrutan en el Fórum Metropolitano y en el Ágora de unas actividades que están en el aire de cara al próximo mes de febrero.

Esta mañana el líder del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo se reunió con los representantes de los trabajadores del programa y exigen: "A Inés Rey que controle la ejecución de los contratos municipales, garantizando que las concesionarias paguen las nóminas a sus trabajadores y cumplan con las condiciones laborales".