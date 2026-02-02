Un motorista trasladado al hospital este lunes en A Coruña tras chocar contra un turismo

Dos motoristas han resultado heridos en dos accidentes diferentes ocurridos esta mañana en A Coruña. El primero sucedió a primera hora de este lunes. Un choque entre moto y turismo en la ronda de Camilo José Cela movilizó a los servicios de emergencias, a eso de las 8:15 horas.

En la colisión resultaron heridas dos personas, tanto el conductor de la moto, de 17 años, como la del turismo. Estos fueron atendidos por el 061 pero no tuvieron que ser trasladados al hospital.

Si bien, el accidente causó importantes retenciones en la zona, al sumarse este a los atascos habituales que hay en la rotonda de Matogrande en hora punta a causa del corte de San Cristóbal con Alfonso Molina.

El siguiente accidente ocurrió a eso de las 11:26 horas de este lunes, en Lonzas. Una moto chocó también contra un turismo en la glorieta que va dirección a Agrela. En esta ocasión, el motorista, de 50 años, tuvo que ser trasladado al Hospital Modelo. Aunque no presentaba heridas leves, el hombre presentaba intensas molestias de dolor.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Local para controlar el tráfico, aunque a estas horas no provocó notables retenciones.