En libertad los dos detenidos por el apuñalamiento del sábado en Plaza Pontevedra, en A Coruña
El incidente tuvo lugar a causa de un intento de robo. Los detenidos huyeron en un patinete eléctrico y en BiciCoruña
Los dos detenidos el pasado sábado en Plaza de Pontevedra por el apuñalamiento de un joven de 18 años a causa de un intento de robo han sido puestos en libertad en las últimas horas.
El afectado, que tuvo que ser trasladado al hospital y permaneció en el centro sanitario hasta la mañana del día siguiente, acudió a la comisaría de la Policía Nacional a tratar identificar a estas personas, que formaban parte de un grupo de ocho.
Fueron los agentes de la Policía Local los que detuvieron a los dos presuntos agresores, "media hora después y en un barrio alejado del lugar donde se produjo" tal y como explicaron desde la Asociación Profesional de Policía Local A Coruña. Huyeron en un patinete eléctrico y en una bicicleta del servicio Bicicoruña.
Ambos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación.