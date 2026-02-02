En libertad los dos detenidos por el apuñalamiento del sábado en Plaza Pontevedra, en A Coruña

Ambulancia y Policía Local en la plaza de Pontevedra de A Coruña. Quincemil.

Los dos detenidos el pasado sábado en Plaza de Pontevedra por el apuñalamiento de un joven de 18 años a causa de un intento de robo han sido puestos en libertad en las últimas horas.

El afectado, que tuvo que ser trasladado al hospital y permaneció en el centro sanitario hasta la mañana del día siguiente, acudió a la comisaría de la Policía Nacional a tratar identificar a estas personas, que formaban parte de un grupo de ocho.

Fueron los agentes de la Policía Local los que detuvieron a los dos presuntos agresores, "media hora después y en un barrio alejado del lugar donde se produjo" tal y como explicaron desde la Asociación Profesional de Policía Local A Coruña. Huyeron en un patinete eléctrico y en una bicicleta del servicio Bicicoruña.

Ambos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación.