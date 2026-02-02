Julio Abalde visita el inicio de las obras del litoral del parque O Paraíso, en Oleiros (A Coruña)

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó el inicio de las obras de tratamiento ambiental del borde litoral del parque O Paraíso, en el municipio de Oleiros.

Se trata de una actuación impulsada por el Gobierno de España a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con una inversión de 656.837,37 euros, destinada a la recuperación ambiental y a la mejora de la accesibilidad peatonal en este tramo de la ría del Burgo.

La intervención se enmarca dentro del conjunto de actuaciones que se están desarrollando para la recuperación ambiental de la ría del Burgo, un plan global que cuenta con una inversión total de 6 millones de euros.

El objetivo es la adecuación, protección y puesta en valor del borde litoral, garantizando además la continuidad de la servidumbre de tránsito, al conectar el paseo ejecutado recientemente con otros tramos ya existentes.

El proyecto contempla la demolición y reconstrucción de la parte superior de los muros existentes, con un recrecido medio de un metro hasta la cota +5,30 metros, lo que evitará su afección por las mareas y por los efectos del cambio climático.

Sobre el muro acondicionado se ejecutará un paseo litoral de unos tres metros de ancho, con pavimento de piedra natural, que completará los itinerarios peatonales ya existentes.

La actuación se completa con la instalación de mobiliario urbano y con la adecuación ambiental del talud, mediante trabajos de desbroce, retaluzado y posterior siembra.

Las obras cuentan con un plazo estimado de ejecución de cuatro meses y permitirán mejorar la accesibilidad, la seguridad y la integración paisajística de este espacio costero.