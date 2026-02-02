A Coruña abre febrero tratando de escapar de la lluvia

La ciudad de A Coruña quiere huir de los temporales y del mal tiempo, aunque por el momento no lo consigue. El mes de febrero se inicia con altos porcentajes de precipitaciones, unos valores que oscilan entre el 75% para la mañana de este lunes, el 60% para la tarde y el 80% para la noche.

Las temperaturas serán normales para esta época del año, según el pronóstico de Meteogalicia. Las mínimas se quedarán congeladas en 8 grados y las máximas no superarán los 14 grados.

El cielo, por su parte, se mostrará con nubes y claros en general.

En lo referente a la calidad del aire, se mantiene en un nivel favorable en general.