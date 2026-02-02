Una calle de A Coruña esta mañana.

Quincemil.

A Coruña

A Coruña abre febrero tratando de escapar de la lluvia

Tras un mes de enero marcado por los temporales y las precipitaciones, el primer lunes del mes llega con porcentajes altos de precipitaciones

La ciudad de A Coruña quiere huir de los temporales y del mal tiempo, aunque por el momento no lo consigue. El mes de febrero se inicia con altos porcentajes de precipitaciones, unos valores que oscilan entre el 75% para la mañana de este lunes, el 60% para la tarde y el 80% para la noche.

La playa de Riazor durante el temporal este viernes

Las temperaturas serán normales para esta época del año, según el pronóstico de Meteogalicia. Las mínimas se quedarán congeladas en 8 grados y las máximas no superarán los 14 grados.

El cielo, por su parte, se mostrará con nubes y claros en general.

En lo referente a la calidad del aire, se mantiene en un nivel favorable en general.