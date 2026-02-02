El Aquarium Finisterrae en A Coruña acoge talleres y charlas de la VIII Feria Isabel Zendal

El Aquarium Finisterrae se llenará de ciencia y divulgación el próximo sábado 7 de febrero con la celebración de la VIII Feria de Ciencia Isabel Zendal, una iniciativa que ofrecerá talleres y charlas divulgativas sobre el mundo marino, la genética, la salud y las expediciones marítimas, de la mano de profesorado y alumnado de la Universidade da Coruña.

Las actividades se desarrollarán en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas, coincidiendo con una jornada de puertas abiertas en el Aquarium, que permitirá el acceso gratuito al recinto.

Para participar en los talleres será necesaria la reserva previa, que podrá realizarse a partir de las 9:00 horas del miércoles 4 de febrero. Las personas mayores de 65 años podrán acceder sin reserva y acompañadas si lo necesitan.

Durante la jornada, el público podrá participar en experimentos, juegos y actividades interactivas, pensadas para todos los públicos. Entre los talleres programados destacan propuestas como Isabel Zendal y los 21 expósitos, un viaje divulgativo alrededor del mundo para conocer la erradicación de la viruela; Moluscopedia, centrado en el estudio práctico de los moluscos; o Pon las pilas, que explora cómo se genera y se transmite la energía en una batería.

La programación incluye también talleres como Linfocitos y sistema inmune, Las vacunas salvan vidas, La huerta del capitán Nemo, dedicada a las algas de la costa gallega, El código secreto de la vida, con experimentos de extracción de ADN, así como actividades sobre diversidad genética en focas, los superpoderes del pulpo y genética bajo el mar.

La Feria está organizada por UDCiencia d+i, grupo de divulgación científica e innovación docente de la Universidade da Coruña, en colaboración con el Aquarium Finisterrae y el Ayuntamiento de A Coruña.