Muere Manuel Vázquez López, histórico voluntario de Protección Civil de Cambre (A Coruña)

Cambre despide a Manuel Vázquez López, una figura muy querida por la comunidad y ejemplo de compromiso y vocación de servicio. Así lo ha comunicado el propio Concello, que ha lamentado profundamente su fallecimiento y ha querido rendirle un emotivo homenaje público.

"Hoxe despedimos a unha persoa moi querida por todos nós", señala el comunicado compartido a través de Instagram, en el que se define a Manuel como "un home de corazón enorme, exemplo de entrega, xenerosidade e compañeirismo".

Durante años, Vázquez López formó parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de Cambre, donde dejó una huella imborrable tanto por su dedicación como por su trato cercano con la ciudadanía.

"Grazas, Manolo, por tantos anos de servizo en A.V.P.C. Cambre, coidando de todos con dedicación e cun sorriso que sempre reconfortaba", destaca el Concello, que subraya especialmente su humanidad, su proximidad y su disposición constante a ayudar a los demás.

Desde el gobierno local reconocen que su pérdida supone un duro golpe para el municipio. "Cambre non será o mesmo sen a túa presenza, pero o teu recordo vivirá para sempre en todas as persoas que tiveron a sorte de coñecerte e compartir camiño contigo", concluye el mensaje de despedida.

"Descansa en paz", finaliza el comunicado del Concello.