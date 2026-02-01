A Coruña se enfrenta ahora a la borrasca Leonardo: entraremos de nuevo en alerta naranja este lunes

A Coruña afronta el inicio de la semana bajo la influencia de la borrasca Leonardo, que dejará un episodio de fuerte temporal marítimo en todo el litoral gallego.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por temporal costero para este lunes a partir de las 9:00 horas, un aviso que, en el caso de la costa coruñesa, se prolongará durante toda la jornada del martes e incluso podría extenderse hasta el miércoles.

Las previsiones apuntan a un mar combinado del oeste con olas de hasta seis metros de altura y vientos del oeste que podrán alcanzar los 74 km/h.

Ante esta situación, la Xunta de Galicia ha activado la alerta naranja en el litoral de A Coruña y Pontevedra con el objetivo de "garantizar la seguridad de los bienes y las personas".

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha comunicado el aviso a través del 112 Galicia a los ayuntamientos afectados, diputaciones, servicios de emergencia, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos.

Como medida preventiva, se ha decretado la suspensión de toda la actividad deportiva en el mar, tanto la correspondiente al programa Xogade como la federada, mientras se mantengan las condiciones adversas previstas por los organismos meteorológicos.

Desde la Xunta se insiste en la importancia de evitar acercarse a la línea de costa, extremar las precauciones en cualquier actividad marítima y asegurar correctamente las embarcaciones, revisando amarres y cabos ante el fuerte oleaje y las rachas de viento previstas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, ya que el temporal podría mantenerse activo varios días en el litoral coruñés.