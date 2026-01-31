Tejer y esperar en A Coruña ante la falta de actuaciones para proteger los frescos de Lugrís

Tejiendo espera la Asociación O Mural y la nave CíVITAS a que se encuentre una salución para los frescos del artista Urbano Lugrís ante la grave situación de deterioro que sufre el inmueble que los alberga.

La acción reivindicativa se desarrolla bajo el lema "Penélope Fingal esperando al Ayuntamiento", una metáfora inspirada en el universo simbólico del propio Lugrís para denunciar la inacción de las administraciones.

Durante la concentración, Rodrigo Osorio, representante de la Asociación O Mural, denunció la falta de avances desde que comenzaron las reclamaciones en 2021. "Aquí estamos esperando a que precisamente non avanza nada. Estamos esperando a ver se chega alguén para facer algo, porque empezamos en 2021 a reclamar que fixeran algo e dende que pechou o local que estaba antes aquí o Concello non fixo nada", explicó.

Osorio recordó que, tras diversas movilizaciones ciudadanas, el Concello instaló un andamio en 2023, aunque considera que se trata de una medida insuficiente. "Colocaron primeiro este andamio despois de que fixeramos aquí unha performance, pero máis alá diso non se fixo nada", señaló. También criticó que la Xunta comprase las pinturas pero no el inmueble: "A Xunta mercou as pinturas, pero non mercou a casa. Están protexidas, pero o único que sabemos é que a casa está fatal".

La última vez que los miembros de la asociación pudieron acceder al interior del edificio fue en diciembre de 2024, con permiso de los propietarios. Según Osorio, el estado de conservación era ya entonces muy preocupante. "Estaban moi mal, cheas de humidade, de mofo, e había tres pingueiras que caían na planta baixa, unha delas directamente enriba dun dos murais", relató, añadiendo que desde entonces las lluvias han agravado aún más la situación.

Desde la asociación advierten también de los riesgos estructurales del inmueble. "A auga e o vento da choiva afectan moito á estabilidade da casa, polo que nos din os arquitectos", indicó Osorio, subrayando que la situación no solo pone en peligro las pinturas, sino también a vecinos y viandantes.

En cuanto a las responsabilidades, Osorio señaló que son compartidas entre ambas administraciones. "O Concello é responsable do urbanismo e da estabilidade do inmoble, e a Xunta é a responsable última da conservación do patrimonio cultural de Galicia", afirmó. Pese a los anuncios de reuniones conjuntas entre Concello y Xunta, lamentó que no se hayan traducido en acciones concretas. "Dixeron varias veces que se ían xuntar, pero non se volveron a reunir nin houbo avances reais".

El lema de la concentración hace referencia al seudónimo que utilizaba Lugrís, Ulises Fingal, y a la figura de Penélope, que tejía y destejía mientras esperaba el regreso de Ulises. "Lugrís utilizaba como pseudónimo Ulisses Fingal, e agora estamos como Penélope, tecendo e destecendo mentres esperamos a que Concello e Xunta fagan algo. Mentres non veñan, estaremos aquí esperando", concluyó.