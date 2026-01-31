Una mujer resulta herida en Betanzos (A Coruña) tras un accidente en el parking de un supermercado

Una mujer ha resultado herida esta mañana tras sufrir un accidente en el parking de un supermercado Eroski de Betanzos. El suceso tuvo lugar en el establecimiento situado en la calle Instituto Francisco Aguiar.

Esta trataba de aparcar en una de las plazas del recinto, cuando su coche automático aceleró hacia delante. De esta forma se fue directa hacia una valla que se vino abajo con el vehículo.

Al otro lado de dicha valla había una caída de aproximadamente dos metros, lo que hizo que el coche quedase completamente en posición vertical. Como consecuencia del impacto, la mujer necesitó asistencia sanitaria y fue atendida por los servicios de emergencia, que se desplazaron rápidamente hasta el lugar del accidente.

La escena fue presenciada por numerosos clientes del supermercado que, al igual que la conductora herida, habían estacionado sus vehículos en el parking del establecimiento.