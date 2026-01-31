La Justicia da la razón Oleiros (A Coruña) frente a la denuncia por los paneles contra Netanyahu

La victoria judicial del Concello de Oleiros frente a la organización sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) es ya firme y definitiva. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña ha desestimado íntegramente el recurso presentado por el "lobby" israelí, cerrando así la vía a cualquier nueva impugnación y ratificando la legalidad de la actuación municipal.

El conflicto se originó a raíz de una campaña informativa impulsada por el Ayuntamiento en 2024 a través de sus paneles luminosos. En ellos se mostraba una imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a la de Adolf Hitler, acompañada del lema "Mismas bestias asesinas". Según el Concello de Oleiros, el objetivo de la iniciativa era denunciar lo que considera un genocidio del Gobierno de Israel contra el pueblo palestino.

La resolución judicial, ahora firme, ampara la actuación del consistorio en el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la crítica política recogidos en la Constitución española. Además, el fallo impone a la organización denunciante el pago de todas las costas judiciales derivadas del proceso.

Desde el Concello subrayan que la sentencia supone un respaldo claro frente a los intentos de censura y a las presiones recibidas durante el procedimiento, entre las que mencionan advertencias y amenazas veladas dirigidas en su día contra el alcalde, atribuidas a la embajada de Israel.

El Gobierno municipal considera que esta decisión judicial refuerza una trayectoria de décadas de apoyo a la causa palestina. En este sentido, ha anunciado que continuará desarrollando campañas de sensibilización, programas de cooperación y actos institucionales con los que denunciar la actuación del Gobierno israelí y reafirmar su compromiso con la paz y la defensa de los derechos humanos.