Un joven resulta herido por arma blanca en la plaza de Pontevedra de A Coruña, a plena luz del día

Un joven ha resultado herido por un arma blanca esta tarde en la plaza de Pontevedra de A Coruña tras verse implicado en una pelea entre varios jóvenes. El suceso tuvo lugar a plena luz del día, alrededor de las 17:30 horas, en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Según relataron varios testigos presenciales, la pelea se inició cuando un grupo de jóvenes, aparentemente menores de edad, comenzó a discutir entre ellos en la propia plaza. La discusión fue subiendo de tono hasta que, en un momento dado, uno de los implicados "sacó un cuchillo" e hirió a otro joven.

Las mismas fuentes cuentan que este empezó a sangrar y que llamaron a emergencias. "Intentamos pararlos, pero no fuimos capaces", relata.

Tras lo ocurrido, hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local, así como una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061. Durante varios minutos, los sanitarios atendieron al herido en el interior de la ambulancia, mientras numerosos curiosos observaban y comentaban lo sucedido en la plaza.

Finalmente, debido a la gravedad de la herida, el joven tuvo que ser trasladado al hospital. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado ni sobre posibles detenciones relacionadas con el incidente.