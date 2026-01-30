Un rayo derriba un árbol emblemático en Oleiros (A Coruña) durante la tormenta de este viernes

La tormenta registrada este viernes en el municipio de Oleiros se saldó con la caída de un árbol tras el impacto directo de un rayo en la avenida Che Guevara. El suceso tuvo lugar en la glorieta de acceso a la playa de Bastiagueiro, a escasos metros de las obras del nuevo edificio multiusos.

Según informó el Ayuntamiento de Oleiros, el rayo alcanzó de lleno a un chopo híbrido considerado un ejemplar emblemático de la zona, que acabó desplomándose a consecuencia del impacto. Desde el Concello lamentaron la pérdida del árbol, aunque destacaron que no se produjeron daños personales.

El estruendo provocado por el rayo causó una gran impresión entre las personas que se encontraban en las inmediaciones en ese momento. El incidente se produjo en una de las principales vías del municipio, muy próxima a un entorno concurrido, lo que incrementó la sensación de alarma entre los testigos, aunque finalmente no fue necesario lamentar heridos.