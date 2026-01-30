"Inesperada visita en Riazor": Dos zorros se cuelan en el estadio del Dépor

Parece que los dos zorros que aparecieron hace unos días por la zona de Os Rosales han decidido recorrer A Coruña a su manera, como si se tratase de una improvisada ruta por los grandes monumentos de la ciudad. Este jueves, su última parada ha sido el estadio de Riazor.

Algunos trabajadores que pasaban por la zona se encontraron con la insólita escena: la pareja de animales saltando entre los asientos del estadio, como si estuvieran probando desde cuál se ve mejor el partido. Las imágenes han sido publicadas desde la cuenta oficial del Deportivo en Instagram @rcdeportivo. En ellas se puede ver a los zorros paseándose con relativa tranquilidad.

Horas antes ya habían sido vistos corriendo a plena luz del día por la calle Barcelona. Un recorrido que confirma que los animales han cruzado buena parte de la ciudad a pie -o, mejor dicho, a patas, siempre dando por hecho que se trata de los mismos ejemplares.

El primer aviso se produjo el pasado miércoles a primera hora de la mañana, cuando un vecino los vio cerca de un colegio en el entorno de Calvo Sotelo. Según los testigos, lejos de mostrar una actitud peligrosa, los zorros se comportaban de forma dócil, aunque manteniendo la lógica distancia con las personas.

Una actitud muy similar a la que mostraron en el estadio del Dépor, donde una cámara logró captar el momento en el que saltaban de grada en grada. Nadie sabe con certeza cómo llegaron hasta allí, pero lo que sí parecía claro es que no estaban especialmente asustados.

Muy distinta fue la escena grabada en la calle Barcelona. En el vídeo se puede ver a uno de los zorros corriendo con rapidez, aparentemente intentando encontrar una salida. Aun así, fueron pocos los transeúntes que se percataron de lo que estaba ocurriendo, quizá sin ser del todo conscientes de que estaban presenciando una de las visitas más inesperadas de la fauna urbana en la ciudad.