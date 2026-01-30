Tres detenidos por robar materiales en la central térmica de Sabón, en Arteixo (A Coruña)

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, supuestamente integrantes de un grupo criminal dedicado al hurto continuado de cobre y otros metales de la central térmica de Sabón-Arteixo, en A Coruña. Los implicados, que formaban parte de la plantilla de la empresa, sustrajeron materiales valorados en más de un cuarto de millón de euros.

Las investigaciones se iniciaron el pasado 1 de julio de 2025, tras una inspección rutinaria de seguridad en la central eléctrica. Los responsables de la explotación detectaron la falta de barras de cobre fundamentales para los generadores, cuya complejidad técnica implica que solo se fabrican en la ciudad de Nueva York (EE. UU.), elevando su valor por encima de los 250.000 euros.

La investigación permitió determinar que los sospechosos se concertaron para realizar las sustracciones aprovechando su condición de trabajadores. El grupo utilizaba las herramientas y vehículos de la propia empresa para acceder a los almacenes, donde cortaban las barras de cobre antes de extraerlas del recinto. Además del cobre, el grupo sustrajo más de una tonelada de tubos de acero inoxidable, baterías de plomo, latón y residuos valorados en otros 15.000 euros.

Durante el transcurso de la investigación técnica los agentes identificaron un establecimiento de gestión de residuos próximo a la central. En este lugar, los detenidos realizaron más de 60 operaciones de venta de material coincidente con el sustraído entre marzo de 2024 y diciembre de 2025.

Las detenciones se desarrollaron de forma escalonada en este mes de enero de 2026. El día 3 se procedió a la detención de los dos primeros sospechosos, mientras que la detención del tercer implicado fue el pasado 12 de enero.

A los detenidos se les imputa un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito continuado de hurto, este último agravado por tratarse de material conductor. Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.