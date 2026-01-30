Derriban en A Coruña el galpón ubicado entre las calles San Diego y Petín

El Concello da Coruña comenzó ayer la demolición de un pequeño galpón que hay en el cruce de las calles San Diego y Patín, en el recorrido entre A Gaiteira y A Cubela. La actuación es una demanda vecinal que ahora se ve respondida.

La recuperación de la superficie que ocupaba el galpón permitirá suprimir un tapón urbanístico que impedía la unificación de un pequeño ámbito ajardinado en esta parte del barrio, donde el concello creó a mediados del año 2021 un pequeño parque biosaludable.

La ampliación del parque y de las áreas verdes colindantes quedaron sujetas a la adquisición o expropiación de diversas superficies de titularidad particular, ya que en la zona hay pequeñas parcelas privadas y fragmentadas que lo impedían.

"Estas expropiaciones se fueron haciendo poco a poco, en virtud de los acuerdos que se fueron alcanzando con sus respectivas personas propietarias", explicó la alcaldesa, Inés Rey, que hizo hincapié en el trabajo de continuidad existente a la hora de abordar expedientes con propietarios múltiples.

El ayuntamiento invirtió 240.000 euros en la adquisición del galpón, cuya demolición comenzó ayer para ganar más espacio público en el barrio. Una vez que finalice la retirada de los escombros y se nivele el suelo, está previsto iniciar las tareas de adecuación de la superficie. Una de las posibilidades que se está barajando es su ajardinamiento.

"De esta forma, intentamos dar respuesta a una de las principales demandas de las vecinas y vecinos en esta parte del barrio. Nos consta que era así desde hace tiempo y, ahora, completamos los trámites para hacerlo posible", señaló Inés Rey.