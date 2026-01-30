A Coruña encara un viernes bajo alerta roja por temporal costero

A Coruña despide este fin de semana un mes de enero muy pasado por agua. Parece que los temporales ya son un coruñés más, tras semanas marcadas por el mal tiempo. Una situación que, según MeteoGalicia, mejorará durante unas horas el sábado dando paso al sol.

Para este viernes, 30 de enero, la lluvia, el viento y las olas también serán protagonistas del día en la ciudad. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevará a partir de las 18:00 horas los avisos a nivel rojo en el litoral de A Coruña por temporal costero con olas que podrían alcanzar los ocho metros.

De esta manera, MeteoGalicia prevé que a lo largo del viernes caigan varios chubascos. Además, a partir de las 15:00 horas estará activado el aviso amarillo por posibles tormentas que podrían llegar acompañadas de lluvias fuertes y granizo.

⚠️Situación moi complicada no litoral🌊

🔴Ondas por riba dos 8 metros.

🍃Vento moi forte do oeste pola tarde no litoral.

⚠️Día de sarabia🚗⛈️

❄️Cota de neve en descenso. pic.twitter.com/gHjCbWp2qt — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) January 30, 2026

Además, las rachas de viento superarán los 70 y 80 km/h, llegando incluso a alcanzar los 100 km/h en momentos puntuales. Por ello, este viernes los parques y playas de la ciudad permanecerán cerrados al público para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

De cara al sábado, el panorama mejorará levemente, rebajándose la alerta a amarilla en el mar, según la última actualización de la Aemet. Además, la lluvia abandonará la ciudad durante unas horas, previsiblemente hasta la noche.

La semana pasada la borrasca Ingrid puso a toda la provincia de A Coruña en alerta naranja por temporal costero y amarilla por fuertes lluvias, y esta semana le ha cogido el relevo la borrasca Joseph. Este viernes Galicia se prepara para el paso de un nuevo frente.