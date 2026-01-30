Los bomberos de A Coruña intervienen en el incendio de un microondas en Fernando Macías

Los bomberos de A Coruña intervinieron este jueves por la noche en un incendio registrado en el edificio número 20 de la calle Fernando Macías, cuyo origen se localizó en un microondas.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 22:10 horas. Según el informe del servicio de bomberos, a su llegada detectaron un fuerte olor a humo en uno de los ascensores del inmueble, lo que les llevó a iniciar una inspección para localizar el foco del incendio. En un primer momento revisaron el patio interior del edificio debido al olor a quemado, aunque finalmente hallaron el origen del fuego en un microondas situado en la cocina de una vivienda de las plantas superiores.

Tras extinguir el fuego, los efectivos procedieron a ventilar tanto la vivienda como las escaleras del edificio. Además, los técnicos del ascensor realizaron una revisión para descartar una posible avería.

Asimismo, poco antes de este suceso, sobre las 21:45 los bomberos también acudieron a otro edificio en la calle Santo Tomás, en Monte Alto, para realizar una comprobación debido al olor a quemado en un ascensor averiado. A su llegada los vecinos ya habían cortado el suministro eléctrico y el olor había desaparecido.