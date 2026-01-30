Un autobús colisiona en A Coruña contra un coche aparcado en la rotonda de la estación de tren

Un autobús colisiona en A Coruña con un coche aparcado en la rotonda de la estación de tren Cedida

Un autobús chocó en la noche de este viernes con un coche que estaba aparcado en la rotonda de la estación provisional de tren de A Coruña.

El incidente no causó heridos y se saldó únicamente con daños materiales, aunque generó bastante expectación entre los transeúntes y usuarios de la estación, debido a la afluencia habitual de vehículos en ese punto.

La rotonda de la estación provisional es una zona donde numerosos conductores acostumbran a detenerse en doble fila para dejar o recoger pasajeros.

Esta práctica se ha generalizado desde la puesta en marcha de la infraestructura provisional, ya que no cuenta con un aparcamiento habilitado como el que existía en la antigua estación ni dispone de un espacio específico para paradas breves.