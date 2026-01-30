La absolución del alcalde de Oleiros (A Coruña) por la demolición de la Casa Carnicero ya es firme

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) en la que se absolvía al alcalde de Oleiros (A Coruña), Ángel García Seoane, y al arquitecto técnico municipal por la demolición de las ruinas de la Casa Carnicero ya es firme. Así lo ha informado el Concello de Oleiros, tras finalizar el plazo de presentación de recursos sin que se presentara ninguno contra la resolución judicial.

Se trataba de la segunda sentencia absolutoria emitida por los tribunales en relación a la actuación del Concello en la Casa Carnicero. Un primer tribunal de la Audiencia Provincial de A Coruña, formado por tres jueces, y un segundo tribunal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, formado por otros tres jueces, avalaron que la actuación municipal fue legal.

Desde el Concello denuncian que los grupos políticos de la oposición, "que llevaban cinco años intoxicando la opinión pública", continuaron en la misma línea durante los últimos días. "PP, PSOE y BNG, que nunca se acordaron de Casa Carnicero hasta los acontecimientos de 2020, intentaron manipular los hechos con el objetivo de eliminar políticamente al alcalde, pero una vez más fracasaron", señalan.