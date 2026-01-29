Luz verde a los presupuestos 2026 de Abegondo (A Coruña), con 7,08 millones de euros

El Concello de Abegondo aprobó hoy en el pleno ordinario de la corporación sus presupuestos para este ejercicio, confirmando una tendencia de crecimiento, según señala en un comunicado. El documento alcanza los 7.087.321,93 euros, lo que conlleva un incremento de un 3,03% con respecto al año pasado.

El alcalde, José Antonio Santiso, destacó el "carácter social" de los presupuestos con cerca de la mitad de los fondos "para cuestións de servizos sociais, cultura e deporte". El 47% de la cuantía permite prestaciones "prioritarias" como la ayuda a la dependencia, la atención social o el programa de actividades municipales y de mayores.

Santiso resaltó que las inversiones suponen un 20,80% del presupuesto. El regidor apuntó que esta cifra posibilitará la realización de obras demandadas por los vecinos, como las mejoras en la red viaria y en servicios, con 841.000 euros, o el acondicionamiento de centros sociales, con 150.000 euros.

Los presupuestos incluyen también partidas para el Pazo da Cultura, en Os Loureiros, que se abrirá este año. El Concello reserva 108.500 euros para rematar la jardinería y rehabilitación y otros 106.000, de los que la Xunta aporta 89.000, para la dotación del mobiliario.

A nivel deportivo, el Gobierno local destina 50.000 euros para la adquisición de maquinaria para el pabellón, cuyas obras de reforma integral comenzarán en breve, y otros 48.000 euros para las gradas del pabellón de Viós.

Las ayudas al transporte para escolares y las becas de escolarización contarán con una consignación de 60.000 euros. En el apartado de inversiones se dedican 63.000 euros para la humanización del patio del CEIP San Marcos, donde se retirarán los módulos auxiliares para generar zonas verdes, de acuerdo con el centro.

Los presupuestos salieron adelante con los votos favorables del grupo popular y las abstenciones de los socialistas. El edil nacionalista no pudo acudir a la sesión.

Plan Único e inventario

Abegondo destina los 758.972,71 euros del Plan Único a gasto corriente, lo que posibilita reservar fondos municipales para actuaciones sin los requisitos de la convocatoria provincial.

El ayuntamiento señala, además, que en el plan complementario se incluyeron la segunda fase entre A Fraga y Borducedo Pequeno, en Vizoño, por 148.083,71 euros, y un proyecto de reparación de caminos en la parroquia de Limiñón, por 48.366,56 euros. Fue aprobado por unanimidad.

También salieron adelante por unanimidad el POS Adicional para gastos sociales extraordinarios, con 89.290,91 euros aportados por la Deputación y el POS Adicional para reducción del préstamo provincial de años anteriores, por 133.936,36 euros.

El Concello de Abegondo, además, aprobó la actualización del inventario municipal para incluir, entre otros, los terrenos adquiridos en Os Loureiros con el objetivo de desarrollar un proyecto de viviendas para jóvenes y en San Marcos para los accesos al nuevo centro de salud. Este punto contó con los votos a favor del grupo popular y la abstención del socialista.