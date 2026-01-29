Arteixo (A Coruña) actualizará la ordenanza de taxis para reforzar el servicio nocturno

El pleno municipal del concello de Arteixo aprobó este jueves, 29 de enero, el inicio del proceso de actualización de la ordenanza municipal que regula el servicio de taxis en el municipio.

El principal objetivo es conseguir una mejora del servicio nocturno, ya que se han recibido en los últimos meses un gran número de quejas de vecinos sobre la dificultad para encontrar taxi en la parada de Arteixo en ese horario, a pesar de que el colectivo de los taxistas asume la obligación de ofrecer el servicio nocturno cuando obtiene la licencia municipal.

Entre las nuevas medidas que planteará el Concello al colectivo se encuentra el establecimiento de una emisora telefónica centralizada que ofrezca un servicio de 24 horas, ya que uno de los problemas que se encuentran los vecinos es que el teléfono fijo que se encuentra en la parada no es atendido frecuentemente en las llamadas nocturnas.

La nueva ordenanza se encuentra en estos momentos en fase de exposición pública, un periodo durante el cual tanto los grupos políticos como el propio sector del taxi podrán realizar aportaciones y propuestas que contribuyan a una redacción consensuada y eficaz.

La actualización de la ordenanza pretende establecer un marco más claro y adaptado a las necesidades actuales, que permita mejorar la organización del servicio, garantizar una cobertura adecuada en horarios de mayor demanda y reforzar la coordinación entre la administración local y el sector.

Además, esta revisión resulta necesaria para adaptar la normativa municipal a la legislación autonómica vigente en materia de transporte público de viajeros en vehículos de turismo. La ordenanza actualmente en vigor data del año 2005, por lo que es necesario actualizarla tanto desde el punto de vista normativo como en relación con los cambios sociales, económicos y tecnológicos.

Desde el Concello de Arteixo subrayan la importancia de este proceso participativo, que permitirá incorporar las aportaciones de los distintos agentes implicados y avanzar hacia una regulación moderna, equilibrada y consensuada.