A Coruña lanza una campaña de concienciación sobre conductas cívicas en el ocio nocturno

A Coruña lanza una campaña de sensibilización sobre el ruido en el ocio nocturno. El objetivo es mejorar la convivencia entre la actividad hostelera y el descanso vecinal, especialmente en las zonas con mayor concentración de locales de ocio, como lo es el centro de la ciudad.

Este miércoles, 28 de enero, la alcaldesa Inés Rey presentó la campaña bajo el nombre 'Este é o teu sinal' destinada a fomentar tres conductas durante la noche: dejar la bebida en el local antes de salir a la calle, pasarlo bien respetando el descanso de vecinos y vecinas y no orinar en la calle y usar los baños disponibles en los locales.

Según la alcaldesa, "estas tres conductas cívicas básicas" ayudarán a mejorar el trabajo de los hosteleros. La campaña incluirá bolsas, posavasos y vinilos, y en las próximas semanas se reforzará con acciones a pie de calle y cubos grandes.

Camino a la nueva ordenanza

Además, Inés Rey señaló que en las próximas semanas esperan tener el primer borrador de la nueva ordenanza del ocio nocturno lista para su revisión. "Una vez lo tengamos reuniremos a la mesa técnica para poder verlo", indicó.

El objetivo es que, de cara al Carnaval, todos estén concienciados sobre lo que se puede y no se puede hacer. "Tenemos un sector hostelero muy entregado y, en general, la gente se comporta. Para quienes no lo hacen y perjudican a hosteleros y vecinos, existe esta campaña", señaló la alcaldesa.

Durante la presentación, la regidora, acompañada de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña, María Luisa Varela, y del presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros, Héctor Cañete, agradeció a los representantes del sector y a los vecinos la disposición para trabajar en llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Por parte del sector hostelero, Héctor Cañete señaló que la campaña les permitirá facilitar su trabajo: "No buscamos molestar con nuestra labor, y esta campaña nos ayudará a mejorar. Vamos a colaborar activamente, porque es básico que se cumplan estas normas. El Concello tiene la obligación de hacerlas cumplir, y somos nosotros quienes sufrimos las multas. Por eso pedimos que la mesa técnica se agilice lo máximo posible".

En el lado de los vecinos, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña, María Luisa Varela, también destacó la importancia de participar en la mesa de trabajo: "Es la primera vez que se nos permite participar tan activamente. La colaboración con la hostelería es algo nuevo, y llevamos muchos años peleando por el descanso de los vecinos. La gente tiene que entender que, si tienen un bar abajo, el descanso no es fácil".

Asimismo, añadió que la colaboración de la asociación será activa: "Como usuaria del ocio, sé que es parte de la vida, pero siempre con civismo. Buscamos una diversión sana y estamos a disposición de lo que haga falta".

Nueva ordenanza del ocio nocturno

Esta campaña llega después de varias reuniones con el sector hostelero y las asociaciones vecinales y de la creación de una mesa técnica, que celebró su última reunión el pasado 27 de junio, con el fin de alcanzar una normativa, que se conocerá en los próximos meses y que permita compatibilizar la actividad económica del sector con el derecho al descanso de los vecinos.

Según datos municipales, conocidos el pasado mes de mayo de 2025, la Policía Local recibió un total de 230 llamadas por molestias derivadas del ruido, muchas de ellas relacionadas con locales o su entorno.

Durante el proceso de negociación, una de las propuestas de los representantes municipales fue la de adaptar el catálogo de licencias y normativas acústicas a lo reflejado en la normativa de la Xunta de Galicia, lo que implicaría un aumento de los decibelios permitidos por cada modalidad de licencia.

Demandas del sector

En octubre, la Asociación para la Defensa del Ocio Nocturno de A Coruña presentó una serie de medidas que haría llegar a la Concejalía de Urbanismo en una carta formal. En el documento se recogían una batería de propuestas que buscan modernizar la normativa municipal sobre el funcionamiento del ocio nocturno. Entre las demandas, solicitaban la simplificación de licencias y trámites de apertura, reduciendo la burocracia y agilizando las autorizaciones para nuevas actividades.

Además, también pedían una revisión de las ordenanzas de ruido y los criterios de insonorización, promoviendo soluciones que compatibilicen la actividad económica con la calidad de vida vecinal. En este sentido, subrayaban la necesidad de adaptar la normativa municipal al Decreto 75/2021, de la Xunta de Galicia, que simplifica los procedimientos administrativos para el desarrollo del sector hostelero.

Desde la Asociación de Hosteleros insistían en que la futura normativa debe tener en cuenta el modelo de ciudad que se desea construir, y que no se limite el ocio a zonas periféricas. "No queremos una ciudad de ocio en polígonos o centros comerciales. Queremos terrazas, actividad y vida en las calles y barrios", señalaba el jurista López Balado, representante del sector.