El transporte de viajeros por carretera en A Coruña, "paralizado" tras la última jornada de huelga
Patronal y sindicatos mantendrán este lunes una reunión tras varias jornadas de parálisis total del servicio
Ni entradas ni salidas. La estación de autobús de A Coruña ha protagonizado, un día más, una imagen de parálisis total ante la huelga convocada por los trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera, que reclaman mejoras en sus condiciones laborales tras varios años sin recibir respuesta a sus demandas.
Los sindicatos convocantes destacan sobre todo la "parálisis total", tal y como define la CIG, sin entradas ni salidas de buses a lo largo de la jornada.
Por su parte, Comisiones Obreras confirma también una falta de actividad "igual que en los días anteriores", tal y como constata Jorge García.
Iván Cancela, representante del sindicato UGT, explicó que la jornada "fue muy similar a las anteriores, con un seguimiento masivo y con todas las estaciones paralizadas".
El lunes, reunión en Santiago
La patronal del transporte de A Coruña y los sindicatos están convocados a una mediación este lunes a las 10:30 en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais.
Si no hay avances en la negociación, la situación evolucionará hacia una huelga "indefinida", tal y como insisten los sindicatos.
Las reclamaciones
Los representantes de los trabajadores solicitan un nuevo convenio en el sector del transporte de A Coruña con una subida salarial "digna" y que incluya una reducción de la jornada, además de una actualización y modernización de los permisos retribuidos y los días de asuntos propios, entre otras peticiones.