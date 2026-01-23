Temporal en A Coruña: sin luz en la Ciudad Vieja y con desprendimiento en el parking del CHUAC

El temporal ha dejado varias incidencias en la ciudad en las últimas horas, que han obligado a intervenir a los servicios de emergencia.

Un rayo ha dejado sin luz parte de Ciudad Vieja durante varias horas esta madrugada y ha causado daños a algunas farolas, que no funcionaban a primera hora.

De hecho, esta descarga eléctrica dejó sin luz al faro de la Torre de Hércules, todo un emblema, que recuperó la actividad una hora y media después con el uso de un grupo electrógeno.

efectivamente, desde paseo ronda no se ve la luz de la torre pic.twitter.com/8BpDVO8Ta9 — Noa Sánchez 🍍 (@Noaninfa) January 23, 2026

El parking exterior del CHUAC tampoco se ha librado de los efectos del temporal. El viento provocó un desprendimiento de parte del tejado de la parte situada sobre la superficie.

Además, los bomberos han tenido que protagonizar varias salidas. A las 21:14, en Barrié de la Maza, encajaron y aseguraron una ventana que amenazaba con desprenderse a la vía pública, a las 21:47 en Lugar Montserrat tuvieron que retirar una chapa de un tejado de un lavado automático de una gasolinera, cortándola con una radial y accediendo con una escalera, y a las 5:36 actuaron en la caída de una señal en la calle de la Torre.

El parte de trabajo también recoge dos incidencias en el Paseo Marítimo y en la calle Gerión, relacionadas con el saneamiento de fachadas, esta mañana en torno a las 11:00.

Por otro lado, un avión que hacía el trayecto entre Madrid y A Coruña tuvo que realizar dos intendos de aterrizaje en Alvedro, pero no fue preciso hasta el momento desviar ningún vuelo.

El ayuntamiento pide "máxima precaución"

El ayuntamiento de A Coruña ha recomendado "máxima precaución" esta tarde entre las 18:00 y las 21:00 a través de sus redes sociales. La alcaldesa, Inés Rey, ha afirmado que el agua del mar puede llegar incluso a Plaza de Pontevedra.