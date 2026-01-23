Reguero de incidencias en el área metropolitana de A Coruña tras el temporal

Imagen de un arbol desprendido en O Quenllo, en las inmediaciones del Polígono de Os Capelos, en Carral. Concello de Carral.

El área metropolitana de A Coruña tampoco se ha librado de las consecuencias por el temporal, que esta noche ha dejado un reguero de incidentes a su paso por los diferentes ayuntamientos.

En Oleiros, el viento ha sido el principal actor, provocando la caída de varios árboles que provocaron la actuación de los servicios de emergencia.

El viento también fue el protagonista en Culleredo, provocando el desprendimiento de una chapa de una fachada en un edificio en la calle Anxo Senra. Los bomberos tuvieron que acudir a retirar otra que corría serio riesgo de desprendimiento.

Además, a las 6:00 ardió un transformador en O Xalo, obligando también a la actuación de bomberos.

A primera hora de la mañana, los servicios de emergencia tuvieron que actuar en dos puntos: una caída de una rama de un árbol que cortó la carretera entre Ledoño y Orro, y una carpa de una cafetería que voló en la zona de Fonteculler.

Los rayos hicieron, por su parte, acto de presencia en Carral, provocando que haya zonas que todavía no tienen suministro eléctrico desde la madrugada. Además, en varias casas y pisos se han quemado los cuadros eléctricos a consecuencia de los rayos.

Del mismo modo, se produjo una caída de un talud que implicó el corte de la vía en la zona de Quembre, una incidencia que están atajando los servicios de emergencia.

En Bergondo se produjeron varios destrozos en la playa de Gandarío, además de la caída de contenedores.

Miño presenta varias zonas sin electricidad en el depósito de Castro, una incidencia que afecta a casi 50 viviendas. Fue provocada por la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico.