El mar de A Coruña da un respiro en medio de la alerta por la borrasca Ingrid: "Está aguantando el momento crítico"

El litoral de A Coruña está pasando el peor momento previsto de una manera más favorable a las previsiones iniciales. Esta mañana se advertía de que con la pleamar, prevista entre las 18:00 y las 20:00 horas, el fuerte oleaje —que hoy tiene bajo alerta naranja a la ciudad por olas de hasta 7 metros— podría llegar hasta la plaza de Pontevedra.

Por el momento no ha sido así. Afortunadamente, el viento remitió y sopló favorablemente para la zona. Carlos García Touriñán, director de Seguridad del Concello, informó esta tarde desde el paseo marítimo que "hemos tenido suerte. Se abrió una pequeña ventana y bajaron las olas. Esto ha venido muy bien para que el mar aguante en este momento crítico que es la pleamar", prevista hasta las 20:00 horas.

Los equipos de emergencias se desplazaron a la Coraza del Orzán "por si había que cortar esta zona" y otros puntos de la ciudad como O Portiño y la Torre de Hércules para realizar labores de vigilancia, sobre todo en momentos críticos como los de pleamar. La siguiente franja horaria de mayor riesgo será entre las 23:00 y la medianoche.

"La costa está toda cerrada y en tierra están suspendidas las actividades al aire libre", recordó Touriñán. El área de deportes de la ciudad mantiene el cierre de las instalaciones deportivas para todo el sábado.

Esta noche, la ciudad volverá a estar bajo alerta roja, en una situación de alternancia con avisos naranjas hasta el próximo domingo.

Ante esta situación, el responsable de Seguridad recordó que "nadie se acerque a las playas. Está totalmente prohibido bajar. En las zonas de costa donde no se puede prohibir, si alguien quiere bajar lo vamos a impedir y a recomendar que suban a una zona segura".