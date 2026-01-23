¿Cómo ir hasta A Coruña durante la huelga? En bus urbano, en taxi o compartiendo vehículo

La última jornada, hasta el momento, de huelga del transporte interurbano por carretera en A Coruña deja a los usuarios con la necesidad de buscar una alternativa para poder desplazarse, bien sea por motivos de ocio, laborales o académicos, pero con un denominador casi común: la comprensión por la lucha de los conductores.

Con la amenaza de huelga indefinida encima de la mesa, aunque todas las partes están citadas el lunes en Santiago para tratar de avanzar en el proceso negociador, el asunto empieza a cronificarse, por lo que las alternativas que en un principio podían ser circunstanciales empiezan a tener que consolidarse para poder cumplir con sus compromisos.

Una alternativa: el bus urbano

Algunos de los usuarios han optado por una solución a priori sencilla, pero no tanto según la zona en la que residas: recurrir al servicio del bus urbano.

Fuentes de la Compañía de Tranvías consultadas por Quincemil sí reconocen un aumento de usuarios en días puntuales, pero todavía creen que es pronto para poder establecer esa relación entre huelga del transporte interurbano y aumento del uso del transporte urbano, debido a otras causas como las condiciones meteorológicas. Además, está el factor inicio del viaje: hay que llegar hasta el lugar desde el que parte el "bus rojo", algo que obliga a moverse previamente.

Desde la Compañía siguen analizando la tendencia para poder reforzar servicios si detectan esta tendencia, pero de momento las respuestas están siendo como un día normal sin huelga.

El taxi, una opción circunstancial

Las dos asociaciones de taxis de la ciudad han notado un aumento del servicio en los primeros días de huelga, pero no es una demanda uniforme, al menos según los datos de los que disponen en Radio Taxi Coruña. "Los primeros días si notamos más servicios, pero ahora estamos trabajando casi como un día normal", reconoce su presidente, Antonio Vázquez, en conversación con Quincemil.

En Tele Taxi, Ricardo Villamor también ha detectado un aumento de los servicios a consecuencia de esta protesta, pero no pueden llevar a cabo refuerzos de turnos porque "las licencias son las que son", por lo que en algunos casos tuvieron que "duplicar turnos".

Compartir vehículo, una realidad

Ante esta tesitura, compartir vehículo entre compañeros de trabajo o recurrir a aplicaciones como Bla Bla Car ha sido la solución. Otros han optado por lo más sencillo: entre conocidos. Marcos Alonso trabaja en el entorno de Agrela en una tienda de venta de productos de moda, y reside en el ayuntamiento de Culleredo. Su vecino Juan también trabaja, pero en este caso en otro sector, en el mismo lugar. Ambos han acordado compartir coche mientras tanto.

"Yo no tengo hijos, pero sí que dejo a mis padres sin coche ese día. Hay que ir a trabajar" Juan, afectado por la huelga de transporte

"El primer día lo llevo yo, y el segundo él. Nos vamos turnando y así vamos solucionando. El problema de aparcamiento no lo tenemos, pero en casa tenemos un solo coche y también lo necesita mi mujer para ir a su trabajo y trasladar a nuestro hijo a sus actividades", relata Marcos en conversación con Quincemil. Juan, por su parte, asiente. "Yo no tengo hijos, pero sí que dejo a mis padres sin coche ese día. Hay que ir a trabajar", reconoce.

Los dos comprenden las causas, pero hacen un llamamiento: el servicio debe volver y para ello debe haber acuerdo. "Los trabajadores tienen derecho a unas jornadas de trabajo dignas, pero los políticos se olvidan de que las consecuencias las pagamos nosotros", dice Juan con tono ya de resignación. Marcos insiste en que tienen que entenderse "no que rendirse, protestan por lo suyo y tienen razón", sentencia.

Mientras, ambos se sienten rehenes, pero a la par, desean que la solución llegue ya. Por ellos, de forma egoísta, pero también por los trabajadores.