Ingresa en prisión uno de los pederastas más buscados de España, detenido ayer en A Coruña

Daniel Vázquez Patiño, uno de los fugitivos incluidos en la lista de "Los 10 más buscados", fue detenido ayer en Arteixo y este viernes se ha confirmado su ingreso en prisión. Acusado de delitos continuados de agresión sexual a menores, cometidos entre los años 2012 y 2016, Vázquez Patiño se enfrenta a una pena de hasta 23 años de prisión.

La Policía Nacional lanzó el pasado mes de noviembre los "10 más buscados" y, desde entonces, ya son cinco los fugitivos localizados. El objetivo de esta campaña era reforzar la colaboración ciudadana en la localización de delincuentes especialmente peligrosos, algo que resultó fundamental para localizar al pederasta.

Vázquez Patiño fue localizado en un domicilio en Meicende, en Arteixo, desde el que comenzó una huida por los tejados de las viviendas. El hombre amenazó con tirarse al vacío y amenazó a los agentes que lo seguían con un destornillador, pero finalmente fue reducido y detenido sin que se produjeran daños personales.

El operativo estaba dirigido desde Madrid en colaboración con la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de A Coruña.

La colaboración ciudadana fue fundamental para localizarlo, ya que fueron los vecinos los que avisaron de que estaba en el tejado. Vázquez Patiño residía con su mujer en un edificio de tres plantas en Meicende, según fuentes conocedoras del caso.

Los hechos por los que está condenado Vázquez Patiño

Vázquez Patiño está acusado de agredir sexualmente y de forma reiterada a la hija menor de la que fue su pareja desde 2012. El ahora detenido empleaba una violencia brutal cada vez que la víctima trataba de resistirse, según la investigación policial.

El agresor llegaba a golpearla repetidamente en la cabeza para doblegar su voluntad, además de amenazarla de muerte a ella y a toda su familia si revelaba lo ocurrido. Incluso le prohibía mantener relaciones sentimentales con otros menores, asegurando que "era suya". Esta situación se prolongó hasta 2016, año en el que la madre de la víctima puso fin a la relación.

Vázquez Patiño, además, agredió sexualmente a una amiga de la menor en 2014, aprovechando que la víctima se había quedado a dormir en el domicilio. En otra ocasión posterior, volvió a atacarla cuando acudió a visitar a su amiga y se quedó a solas con ella.

El condenado no llegó a ingresar en prisión por estos hechos pese a estar condenado, ya que se encontraba en paradero desconocido. Ante esta situación, se dictaron órdenes de búsqueda y detención. La investigación, finalmente, logró su localización y detención en Arteixo.

Dos de los tres gallegos más buscados están detenidos

Antes de la detención de Vázquez Patiño, la Policía detuvo a Martiño Ramos, un profesor natural de Ourense condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

El pederasta y exlíder de En Marea fue localizado en Cuba, según adelantó EL ESPAÑOL, país en el que fue detenido el pasado mes de noviembre. Sobre él pesaba una orden internacional de detención desde el 31 de octubre. Ramos había huido de España en julio y debía haber entrado en prisión en septiembre.

Lista de los "10 fugitivos más buscados" de la Policía Nacional actualizada

Entre la lista de los más buscados por la Policía con origen gallego queda solo Juan Miguel García Santos, natural de Vilanova de Arousa. De 52 años, se le busca por tráfico de drogas al estar considerado como el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego.

Según indicaron fuentes policiales, está implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Mide 1,75 metros y es de complexión obesa con pelo y ojos de color negro.