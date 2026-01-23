Inés Rey: "Desde las 18:00 horas podría llegar el agua del mar hasta plaza de Pontevedra"

Edificio Escariz en la Plaza de Pontevedra de A Coruña. Nuria Prieto

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha explicado esta mañana en Cita en María Pita, en Radio Voz, que el mar puede alcanzar una zona inédita: plaza de Pontevedra.

"A partir de las 18:00 horas podría llegar el agua del mar hasta la plaza de Pontevedra", aseguró la primera edil, en un día marcado por la alerta existente y el reguero de incidencias que ha dejado en las últimas horas.

Ante esta situación, el ayuntamiento ha pedido "máxima precaución" a la ciudadanía a través de sus redes sociales, especialmente entre las 18:00 y las 20:30 en las zonas cercanas a la costa.

En 2008, 2010 y 2016 llegó hasta el paseo marítimo

La coincidencia de pleamar con la alerta causó en 2010 que las olas llegaran hasta el Paseo Marítimo, causando destrozos en parte de la balaustrada de piedra en la zona de San Roque y del Millennium. Además, alcanzó el agua en la zona de Esclavas.

En febrero del 2016 superaron esa balaustrada, llegando a impactar contra vehículos y alcanzó la acera situada enfrente.

Antes, en 2008, ya causaron varios destrozos en bancos, vegetación y la barandilla del paseo entre Rubine y Riazor, causando daños a cuatro personas. Ese día se registraron vientos de 100 km/h.

En enero del 2018, la Policía Local cortó el tránsito a peatones y tráfico rodado para evitar consecuencias en esa zona ni en el tramo entre el Oceanográfico y Adormideras.