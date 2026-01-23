El Eusebio da Guarda suspende las clases en A Coruña ante la alerta por la borrasca Ingrid

El instituto Eusebio da Guarda de A Coruña ha decidido suspender las clases y actividades previstas para esta tarde debido a la alerta por la borrasca Ingrid. Las previsiones apuntan a que las olas alcanzarán una altura de hasta 7 metros hasta esta madrugada, dejando el litoral en aviso naranja también por fuertes vientos de fuerza 8.

La directora del centro, Isabel Ruso, explica que han recibido información de que la zona en la que se encuentra el instituto se puede ver afectada por el temporal debido a su cercanía con la playa de Riazor, donde la duna no está aguantando las inclemencias del temporal. Esta mañana, la alcaldesa Inés Rey alertaba de que el mar podría llegar hasta la plaza de Pontevedra desde las 18:00 horas. La pleamar durará hasta las 20:00 horas.

Los estudiantes afectados pertenecen a cursos de Educación Secundaria y Bachillerato para adultos y dos ciclos de grado superior. En estos casos, el profesorado hará uso del aula virtual para presentar los materiales y poner trabajos.

A lo largo de esta mañana, la borrasca ha dejado sin conexión a internet al centro en las aulas de informática.

Muy cerca de aquí, en el colegio de Esclavas, prevén continuar con la actividad prevista para esta tarde, que finaliza a las 16:30 horas. En este caso sufrieron un breve corte de luz, pero pese a su cercanía al mar no tuvieron que lamentar ningún incidente.

A pesar de la alerta, no hay cortes de circulación previstos en la zona del paseo marítimo. Sí se han suspendido todas las actividades deportivas al aire libre previstas para este viernes y sábado y aquellas que se realicen en el mar mañana hasta las 18:00 horas.

A partir de las 03:00 horas, la alerta pasará a nivel rojo en el mar por olas de más de 8 metros.

Entre las recomendaciones que están recordando diversas administraciones en la jornada de hoy están el alejarse de playas, paseos marítimos y rompientes o diques, evitar navegar o practicar deportes acuáticos, no pararse a sacar fotografías y asegurar las embarcaciones.

En la ciudad de A Coruña, la alcaldesa ha informado de que la Coraza que divide Riazor y Orzán está "totalmente precintada" y que quien no respete las restricciones será multado.