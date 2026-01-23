La estatua de la plaza de Azcárraga, en A Coruña, todavía no tiene fecha para regresar

Imagen de la fuente de la Plaza de Azcárraga, en A Coruña, sin la estatua. Quincemil.

La estatua de la plaza de Azcárraga, en A Coruña, aún no tiene fecha para volver a estar situada presidiendo el lugar. Tras desprenderse de su base en el mes de diciembre, cuando un joven se subió a la misma en una noche y se cayeron ambos a la par, el ayuntamiento prosigue con los trabajos de reparación del elemento decorativo.

"Cuando la tengamos reparada, la instalaremos de nuevo", respondió esta mañana la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a preguntas de los medios de comunicación.

El varón recibió hace varios días el alta hospitalaria, tras permanecer en el CHUAC para recuperarse de las heridas provocadas por la caída, y continúa recuperándose en su domicilio.