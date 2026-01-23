Así fue la detención de Daniel Vázquez Patiño en A Coruña, uno de los pederastas más buscados de España

La Policía Nacional ha detenido este jueves en la localidad de Meicende, en el municipio de Arteixo (A Coruña), a Daniel Vázquez Patiño, uno de los fugitivos incluidos en la lista de "Los 10 más buscados" y reclamado por delitos continuados de agresión sexual a menores, cometidos entre los años 2012 y 2016. El arrestado se enfrenta a una pena de hasta 23 años de prisión.

Con esta detención, ya son cinco los fugitivos localizados desde el lanzamiento de la campaña de los "10 más buscados" de la Policía Nacional, puesta en marcha el pasado mes de noviembre con el objetivo de reforzar la colaboración ciudadana en la localización de delincuentes especialmente peligrosos.

Los hechos por los que Vázquez Patiño fue condenado se remontan a 2012, cuando inició una relación sentimental con su expareja y pasó a convivir con sus hijos menores de edad y la hija en común de ambos. Durante años, agredió sexualmente de forma reiterada a la hija menor de su pareja, empleando una violencia brutal cada vez que la víctima trataba de resistirse.

Según la investigación policial, el agresor llegaba a golpearla repetidamente en la cabeza para doblegar su voluntad, además de amenazarla de muerte a ella y a toda su familia si revelaba lo ocurrido. Incluso le prohibía mantener relaciones sentimentales con otros menores, asegurando que "era suya". Esta situación se prolongó hasta 2016, año en el que la madre de la víctima puso fin a la relación.

Lista de los "10 fugitivos más buscados" de la Policía Nacional actualizada

Además, en 2014, el ahora detenido agredió sexualmente a una amiga de la menor, aprovechando que se había quedado a dormir en el domicilio. En otra ocasión posterior, volvió a atacarla cuando acudió a visitar a su amiga y se quedó a solas con ella.

En paradero desconocido y con ayuda de su entorno

Pese a haber sido condenado por estos hechos, Vázquez Patiño no llegó a ingresar en prisión, ya que se encontraba en paradero desconocido. Ante esta situación, se dictaron órdenes de búsqueda y detención para su inmediato ingreso en prisión, asignando los investigadores prioridad máxima a su localización debido a la gravedad de los delitos.

El pederasta Daniel Vázquez Patiño. Policía Nacional

Tras ser incluido en la lista de los fugitivos más buscados, el prófugo trató de borrar cualquier rastro, cambiando de domicilio y valiéndose de familiares para obtener cobertura y dificultar su localización. Inicialmente, los indicios apuntaban a que se encontraba en Pontevedra, pero las pesquisas permitieron confirmar que se había trasladado a la ciudad de A Coruña, donde se intensificaron los dispositivos policiales.

Huida por los tejados y extrema violencia durante el arresto

La detención no estuvo exenta de riesgo. Cuando los agentes localizaron el domicilio del fugitivo y procedieron a su intervención, Vázquez Patiño intentó huir por los tejados, llegando a amenazar con precipitarse al vacío, lo que dio lugar a una peligrosa persecución.

Durante el operativo, el detenido se mostró extremadamente violento,amenazando a los agentes con un destornillador. Gracias a la rápida y coordinada actuación policial, fue finalmente reducido y detenido sin que se produjeran daños personales.

Apoyo del SUP a los agentes intervinientes

Tras la detención, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado públicamente su respaldo a los agentes actuantes, especialmente a los miembros de los GOES, a través de un mensaje difundido en redes sociales.

"Cuando la vida está en peligro el uso del arma de fuego está totalmente justificado. Los policías tienen todo el apoyo de nuestro Gabinete Jurídico"

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana sigue siendo clave en este tipo de investigaciones y mantiene activo el correo lomasbuscados@policia.es

para aportar información de forma confidencial sobre fugitivos reclamados por la Justicia.