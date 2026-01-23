Culleredo (A Coruña) llama al uso de servicios gratuitos para frenar vertidos ilegales en el rural

El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, ha lanzado un llamamiento al uso de los servicios gratuitos de depósito y recogida de residuos para evitar los vertidos incontrolados que se están detectando en distintas zonas del rural del municipio. Estas prácticas, además de suponer un grave daño medioambiental, pueden acarrear sanciones económicas de hasta 3.000 euros.

El último caso, registrado esta misma semana, se encuentra en fase de investigación tras el aviso de un vecino, que alertó de la presencia de una furgoneta cuyos ocupantes estaban realizando vertidos ilegales. Desde el Ayuntamiento se subraya que la colaboración ciudadana es clave para localizar estas conductas incívicas y facilitar la identificación de sus responsables.

Los vertidos se están produciendo en pistas rurales de parroquias como Ledoño, Sésamo o Sueiro, generalmente en caminos aislados pero con acceso para vehículos. Se trata de zonas de alto valor natural que se ven gravemente afectadas por estos comportamientos irresponsables.

Esta problemática fue una de las principales preocupaciones trasladadas recientemente por la asociación O Val de Culleredo en una reunión con el alcalde, José Ramón Rioboo. El gobierno municipal comparte plenamente esta inquietud y condena estos atentados contra el entorno natural, que considera un patrimonio común que debe ser protegido entre todos.

El Ayuntamiento recuerda que existe un servicio gratuito de recogida a domicilio de muebles y enseres, gestionado a través del Consorcio As Mariñas, al que se puede acceder solicitando cita en el teléfono 981 795 524. En este servicio se pueden depositar residuos de madera, metales, electrodomésticos de línea blanca, aparatos electrónicos, colchones y somieres, entre otros.

Además, Culleredo dispone de un punto limpio gratuito situado en Sésamo, donde los vecinos pueden entregar este tipo de residuos de forma adecuada y respetuosa con el medio ambiente.