A Coruña quiere recuperar los parking de María Pita, Maestro Mateo, San Cristóbal y Plaza de Galicia

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha detallado hoy al término de la reunión ordinaria de la junta de gobierno local el proceso impulsado por el Ayuntamiento para ordenar y regularizar las concesiones municipales, un trabajo que ha permitido ya disponer de un registro público y actualizado tras años en los que "apenas existía documentación".

"Dimos un paso más en la ordenación de las concesiones municipales. Durante el último año, desde el área de Economía se trabajó intensamente en un ámbito donde prácticamente no había papeles ni información ordenada", afirmó Rey, quien destacó que ahora el Ayuntamiento cuenta con un inventario completo que incluye concesiones de larga duración y aparcamientos subterráneos.

En este marco, la alcaldesa explicó la decisión de declarar la caducidad de la concesión otorgada en los años 90 a la empresa Aparcamientos Reo, responsable de los parkings de María Pita, Maestro Mateo, San Cristóbal y Plaza de Galicia, una concesión que se extendía hasta finales de 2036. "Los informes municipales son claros: se produjeron incumplimientos graves de obligaciones esenciales", señaló.

Inés Rey recordó que, durante el trámite, la empresa alegó que "fueron las comunidades de cesionarios las que abonaron el canon y asumieron las reparaciones", pero matizó que "esto no es nuevo ni puntual". "Constan escritos desde hace años. Por ejemplo, desde la comunidad de usuarios del parking de María Pita se remitieron quejas en 2014, y en 2016 se llegó a solicitar formalmente la caducidad de la concesión", explicó.

La alcaldesa fue contundente al referirse a la falta de actuaciones en etapas anteriores. "Si en el pasado hubo gobiernos que no actuaron como debían, nuestra postura es firme", aseguró.

"Vamos a exigir que las concesionarias cumplan los contratos que firmaron y, si no lo hacen, revertiremos y recuperaremos las concesiones", añadió.

Los siguientes pasos

Según detalló, el Ayuntamiento ya ha aprobado la declaración de caducidad y, de forma paralela, ha solicitado el dictamen preceptivo del Consello Consultivo de Galicia, dado que la empresa se opone expresamente a esta medida.

"La concesión sigue siendo formalmente vigente hasta 2036, pero el titular es el Ayuntamiento, que pide la caducidad por incumplimientos. Una vez emita su dictamen el Consello Consultivo, entendemos que se declarará dicha caducidad", indicó.

Rey insistió en que el objetivo final es sacar de nuevo a concesión estos aparcamientos, pero garantizando condiciones claras. "Queremos nuevas concesiones que cumplan con el mantenimiento, la seguridad y el servicio que merecen los usuarios", subrayó.

La alcaldesa enmarcó este caso en una revisión global de todas las concesiones municipales, que afecta también a gasolineras y otros usos. "Estamos hablando de un ingente patrimonio municipal que durante años estuvo sin papeles, sin cánones actualizados y sin control efectivo", afirmó.

"Tenemos la obligación de regularizarlo. Es un trabajo arduo e intenso, con mucha gente implicada, pero por fin tenemos esas concesiones documentadas y en fase de regularización".

Por último, Inés Rey avanzó que el resto de concesionarias cuentan con plazos para ponerse al día, incluyendo el pago de cantidades no prescritas. "La empresa tuvo comunicación, reuniones y tiempo para regularizar su situación, pero incumplió, como llevaba haciendo desde hace demasiado tiempo", concluyó.

Licencias

Rey también avanzó la concesión de una licencia para la rehabilitación integral de un edificio residencial en O Parrote, con accesos desde la Dársena y la calle Tabernas.

"Se va a reestructurar el inmueble, mejorar las fachadas e instalar un ascensor para garantizar la accesibilidad", explicó. La alcaldesa puso en valor que se trata de "una de las fachadas más emblemáticas del frente marítimo", concretamente en Dársena 14, con una inversión de 1,5 millones de euros, que contribuirá a la mejora del entorno urbano y patrimonial.

Dentro del mismo paquete de licencias, Inés Rey destacó la autorización para mejorar la envolvente de la Escuela de Náutica y su accesibilidad, así como la demolición de un inmueble en A Gaiteira para la posterior construcción de un nuevo edificio.

Además, el Ayuntamiento aprobó la normalización de fincas en los ámbitos de Monelos, el parque de Oza y las calles Juan Neira y Corrales, que afecta a 12 parcelas, de las cuales 9 pertenecen al mismo titular.

En materia educativa y de participación, la alcaldesa anunció la aprobación del reglamento del primer Consello da Infancia de A Coruña, un órgano en el que participarán niños y adolescentes.