Bergondo (A Coruña) suspende la protesta contra la supresión del baipás de Infesta por la borrasca

Manifestación en Bergondo para exigir una alternativa a la eliminación del baipás de Infesta

El Concello de Bergondo ha anunciado en la tarde de este viernes que queda suspendida la manifestación prevista para este sábado en contra de la supresión del baipás de Infesta. La protesta estaba convocada para las 12:00 horas, pero la localidad y el resto de Galicia continuarán bajo alerta roja por oleaje y naranja por viento por la incidencia de la borrasca Ingrid.

Los vecinos de Cortiñán y otras parroquias, con el apoyo del Concello, llevan organizando protestas al respecto desde el pasado mes de octubre.

La eliminación del baipás de Infesta forma parte del proyecto del Ministerio de Transportes para el ramal de conexión entre las líneas León–A Coruña y Betanzos-Infesta–Ferrol. Frente a esta propuesta, los vecinos piden que se reconsidere el plan bajo el lema "Por unha alternativa xusta. Cortiñán non se mutila".

Tanto los ciudadanos como el gobierno local mantienen que la eliminación del baipás supondría simplemente un supuesto ahorro de seis minutos, al tiempo que no se presentan propuestas para el futuro del transporte hacia Ferrol.

La propuesta del Concello