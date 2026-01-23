Ofrecido por:
Bergondo (A Coruña) suspende la protesta contra la supresión del baipás de Infesta por la borrasca
La manifestación estaba prevista para este sábado a las 12:00 horas
Más información: Última hora de la borrasca Ingrid en Galicia, en directo | Restricciones en las carreteras por la nieve y alerta roja en el mar
El Concello de Bergondo ha anunciado en la tarde de este viernes que queda suspendida la manifestación prevista para este sábado en contra de la supresión del baipás de Infesta. La protesta estaba convocada para las 12:00 horas, pero la localidad y el resto de Galicia continuarán bajo alerta roja por oleaje y naranja por viento por la incidencia de la borrasca Ingrid.
Los vecinos de Cortiñán y otras parroquias, con el apoyo del Concello, llevan organizando protestas al respecto desde el pasado mes de octubre.
La eliminación del baipás de Infesta forma parte del proyecto del Ministerio de Transportes para el ramal de conexión entre las líneas León–A Coruña y Betanzos-Infesta–Ferrol. Frente a esta propuesta, los vecinos piden que se reconsidere el plan bajo el lema "Por unha alternativa xusta. Cortiñán non se mutila".
Tanto los ciudadanos como el gobierno local mantienen que la eliminación del baipás supondría simplemente un supuesto ahorro de seis minutos, al tiempo que no se presentan propuestas para el futuro del transporte hacia Ferrol.
La propuesta del Concello
El Concello ya presentó previamente un recurso formal ante el Ministerio tras el rechazo estatal a la propuesta municipal conocida como Alternativa 5S, diseñada para alejar el trazado de las viviendas, reducir las expropiaciones y minimizar el impacto social y urbanístico.
Esta opción "adapta trazados previamente estudiados para simplificar la ejecución, disminuir notablemente la necesidad de viaductos y trasladar la intervención a zonas industriales o forestales, evitando así afecciones directas sobre los hogares".
Sin embargo, la propuesta del Gobierno central, la Alternativa 6, deja de acuerdo con el gobierno local "a numerosas viviendas atrapadas en la zona de servidumbre ferroviaria, devalúa propiedades y limita gravemente el desarrollo urbanístico de una zona ya consolidada".
El Concello mantiene que su opción es una solución "más sensata, más económica y más justa, tanto por su menor coste como por la protección que ofrece a las personas afectadas y al territorio de Bergondo".