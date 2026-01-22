Los dueños del garaje incendiado en A Coruña recuperan sus coches: "Parece que está entero"

Una de las plantas superiores a la que se produjo el incendio Cedida

Media hora antes de que se produjera el incendio en el garaje de la calle Pérez Cepeda el pasado martes, Elvira estaba aparcando su coche en la planta -5. La misma que unos minutos después comenzaría a arder.

Fueron los propios vecinos los que alertaron a los servicios de emergencias cuando empezaron a ver humo saliendo del parking. A eso de las 21:50 horas, los bomberos llegaron hasta el punto, pero las labores de extinción se complicaron al comprobar que bajaban los pisos y no daban el foco del incendio. Y es que el fuego se había originado en la última planta del edificio empezando por abajo: la -5.

Eran varios los particulares que tenían sus coches ahí aparcados. Elvira una de ellas. A pesar de que finalmente el fuego pudo ser controlado, estuvieron casi 24 horas sin saber si su coche seguía entero o no. "No sabíamos cómo nos lo íbamos a encontrar: calcinado, a medias o en buen estado", cuenta. Debido a los gases tóxicos producidos por el incendio, las autoridades les habían prohibido acceder a las instalaciones por motivos de seguridad.

Los de los pisos superiores a este tampoco se libraron de las consecuencias del humo. "Mi compañera, que aparca en la -3, la tuvo que acompañar un policía ayer para poder sacar su coche. Me dijo que olía muchísimo y que estaba todo sucio, pero pudo sacarlo a la mañana siguiente", cuenta.

Sin embargo, la incertidumbre de los propietarios que habían aparcado sus coches en la planta -5 duró hasta este miércoles alrededor de las 20:00 horas de la noche, cuando varios vecinos pudieron bajar al garaje acompañados por la policía. "Estaba todo a oscuras y el olor era insoportable", cuenta Elvira.

Por suerte, su coche no fue de los que peor salieron parados: "Parece que está entero". Aun así, ninguno de los que se encontraban en la planta -5 se quiso arriesgar a arrancarlo: "Lo mejor es que no intentes ni encenderlo ni nada, que se encargue un taller y el seguro en revisarlo entero, porque no sabemos qué daños puede tener".

Una herida leve

A pesar de todo, Elvira no duda en mostrarse optimista: "Lo importante es que son sólo coches y no había personas". Tan solo una persona tuvo que ser atendida por intoxicación de humo. Esta fue trasladada al hospital en estado leve.

El garaje del portal 13 de la calle Pérez Cepeda con Rey Abdullah lo compartían varios bloques de la zona. Además del supermercado Eroski, cuyo parking ocupaba la planta baja del edificio. De ahí que Elvira se mostrara tan positiva. No hubiera sido raro que el incendio hubiera terminado en desgracia.

Por el momento se desconocen las causas del incendio. Tan solo se sabe que este afectó a dos coches que quedaron totalmente calcinados y dañó a varios que sufrieron las consecuencias de las altas temperaturas por el fuego.