A Coruña mantiene cerrados parques y playas por tercer día consecutivo: vuelve una alerta roja

Los parques, jardines y playas de A Coruña permanecerán cerrados por tercer día consecutivo debido a las alertas meteorológicas por viento y temporal que afectan a la ciudad en los últimos días.

El Ayuntamiento mantiene esta medida preventiva ante el empeoramiento de las condiciones climatológicas y pide a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia.

Según ha informado el 112 Galicia, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado por finalizada la alerta roja por temporal en el mar en la costa coruñesa, que ha pasado a nivel naranja desde las 10:00 horas de la mañana de este jueves. No obstante, la situación volverá a complicarse a partir de la medianoche, cuando la alerta regresará al nivel rojo, que se mantendrá activa hasta las tres de la tarde.

🔴 AVISO | Debido á alerta meteorolóxica activa, este xoves permanecerán pechados parques, xardíns e praias



Prégase seguir as indicacións dos equipos de emerxencia en todo momento e extremar precaucións pic.twitter.com/rakarICNUM — Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) January 22, 2026

A diferencia de los episodios meteorológicos de los últimos días, provocados por el paso de distintos frentes, en esta ocasión será la borrasca Ingrid la que marque la evolución del tiempo en la ciudad. Se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en A Coruña, a lo que se suma una alerta amarilla por viento en el interior.

Ante este escenario, las autoridades insisten en la necesidad de evitar zonas arboladas, paseos marítimos y espacios próximos al litoral mientras se mantengan activas las alertas, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.