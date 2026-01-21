Un tráiler atascado en una calle de As Xubias, en A Coruña, provoca daños en varias viviendas

Un tráiler quedó atrapado en As Xubias de Abaixo, en A Coruña, sobre las 06:45 horas. El camión intentó pasar por una calle estrecha de sentido único, en la que se quedó atascado hasta que fue retirado con ayuda de los bomberos sobre las 11:30 horas. El incidente dejó como resultado varias casas dañadas.

El camión estuvo atascado en la calle unas cinco horas, generando una gran expectación en la zona. Al parecer, "el culpable" de que accediese a esa calle fue el GPS, que le indicó que debía acceder por la vía para dirigirse a su destino.

La Policía Local cortó la calle mientras no se logró retirar el tráiler con ayuda de los bomberos, que lo remolcaron marcha atrás hasta la rotonda con una manguera haciendo de guía. Dentro del camión, el conductor se encargaba de realizar las maniobras.

Una vez fuera del camino, el tráiler fue enderezado y las mangueras retiradas, permitiendo que el vehículo girase en la rotonda. El conductor, agradecido, saludó al jefe de servicio de los bomberos y emprendió la marcha en sentido inverso al que provocó el atasco.

El incidente apenas provocó incidencias en la zona, ya que los vehículos pudieron circular sin problemas por la AC-12. Algunas viviendas, sin embargo, resultaron dañadas.