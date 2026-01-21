Así quedó la planta -5 del garaje incendiado en A Coruña: dos coches calcinados y varios afectados

El incendio registrado en la noche de este martes en un garaje de la calle Pérez Cepeda de A Coruña mantiene a los vecinos en vilo. El fuego, que obligó a los bomberos a trabajar durante horas, arrasó la planta -5 de un parking subterráneo, a la que ahora está terminantemente prohibido acceder por motivos de seguridad.

El suceso se produjo alrededor de las 21:50 horas en el garaje situado en el número 13 de la calle Pérez Cepeda, en el cruce con Rey Abdullah. Desde el exterior, numerosos vecinos seguían con preocupación la evolución del incendio durante buena parte de la noche. El garaje, de uso privado, lo compartían varios bloques de la zona, por lo que ninguno sabía si era su coche el que estaba provocando esa gran humareda.

Durante la incidencia, una persona tuvo que ser trasladada al hospital por una intoxicación leve por inhalación de humo. Además de la herida leve, los daños materiales han sido cuantiosos. Según las primeras informaciones facilitadas por los servicios de emergencias, el incendio se originó en dos vehículos estacionados en el sótano -5.

La planta baja corresponde al aparcamiento del supermercado Eroski, mientras que el resto de niveles del parking son de uso privado, lo que ha provocado que muchos vecinos se vean directamente afectados.

Las labores de extinción se vieron dificultadas por las grandes dimensiones del garaje y por el desconocimiento inicial del foco exacto del incendio. Tras varias horas de búsqueda en el interior, los bomberos lograron localizar los vehículos incendiados y proceder a su control y extinción. Los dos coches quedaron totalmente calcinados y otros muchos resultaron dañados por el intenso calor.

Acceso totalmente prohibido a la planta afectada

El estado en el que quedó la planta -5 es especialmente grave. La acumulación de humos y gases tóxicos afectó a toda la superficie del nivel, así como a los vehículos estacionados en él. Para poder ventilar el espacio fue necesario aplicar ventilación forzada durante horas, con el objetivo de evacuar los gases calientes generados por el incendio.

Plantas superiores del garaje Cedida

Por indicación de las autoridades, la comunidad de vecinos ha sido informada de que el acceso al sótano -5 queda terminantemente prohibido debido al grave problema de toxicidad existente. Muchos propietarios no pueden, por el momento, acceder a sus vehículos ni evaluar los daños sufridos. La zona permanece precintada y no se permitirá la entrada hasta que se realicen las mediciones oportunas y se confirme que no existe riesgo para la salud de los usuarios ni para los residentes de los edificios afectados.