Culleredo (A Coruña) entrega los premios a la mejor decoración navideña del comercio y la hostelería

El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, hizo entrega de los premios a la mejor decoración navideña en comercios y establecimientos hosteleros del municipio, unos galardones que este año distinguieron a Tania Louro Peluquería y a Café Bar Toxo Bravo como vencedores del VI Concurso de Escaparatismo de Navidad y del II Concurso de Ambientación Navideña en la Hostelería Local, respectivamente.

En el certamen de escaparatismo participaron 79 establecimientos, siendo los tres mejor valorados, según la media entre los votos del público y la puntuación de un jurado profesional, Tania Louro Peluquería, Farmacia Ortopedia Almeiras y Farmacia Grandal.

Los premios ascendieron a 500 euros para el primer clasificado, 300 para el segundo y 200 para el tercero.

Por su parte, el concurso de ambientación navideña en hostelería contó con la participación de 23 negocios. Los locales mejor puntuados fueron Café Bar Toxo Bravo, El Sazón de Fina y A Penúltima, que recibieron premios de 300, 200 y 150 euros, respectivamente.

La teniente de alcalde, Cristina Pardo, y el concejal de Comercio, Mario Iglesias, fueron los encargados de entregar los premios, desplazándose personalmente a cada uno de los establecimientos galardonados para felicitarles por su trabajo, creatividad y dedicación.

Ambos concursos registraron una elevada participación ciudadana, con cerca de 3.500 votos.