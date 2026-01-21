A Coruña presenta las primeras incidencias por el temporal: varios desprendimientos de rótulos

Más allá del atasco de un convoy en As Xubias, que requirió del trabajo de Bomberos y Policía Local para poder salir tras no poder avanzar por una vía que tomó al equivocarse en las instrucciones del GPS del vehículo, el temporal ha dejado ya las primeras incidencias en A Coruña, que mantiene parques, playas y jardines cortados por precaución.

De esta forma, un rótulo de un establecimiento comercial que presentaba la base oxidada se ha desprendido en las últimas horas sobre un vehículo estacionado en avenida Fisterra, quedando sobre la parte superior del mismo.

Además, el parte de trabajo de los bomberos presenta ya varias incidencias a esta hora. A las 17:17 tuvieron que acudir a Monasterio de Caaveiro para sanear una fachada, y a las 12:54 también actuaron en la calle Monte Alto para retirar un cartel de un negocio particular arrancado por el viento a una altura de tres metros.