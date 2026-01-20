Un incendio en un garaje de A Coruña moviliza a los bomberos

Tres camiones de bomberos y varios coches de policía se han desplazado a la zona de Pérez Cepeda

Un incendio en un garaje de la calle Pérez Cepeda de A Coruña tiene ocupados a los bomberos desde alrededor de las 21:50 horas. El fuego se ha producido en un garaje, el del número 13 de la calle Pérez Cepeda, que está situado en el cruce de esta con la calle Rey Abdullah.

El fuego ha movilizado a tres camiones de bomberos, que llevan desde entonces intentando controlar el incendio. Los servicios de emergencia también han cortado la calle, adonde se han desplazado varias patrullas de policía.

Según las primeras informaciones, el incendio se ha producido en la planta -5 del edificio, y un coche eléctrico puede tener que ver con el problema.